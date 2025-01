Lanazione.it - Ceccarelli e De Robertis (Pd): “ Dopo la Regione si attivi anche il Governo per salvare gli sportelli bancari dei piccoli centri come Rigutino”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo,9 gennaio 2025 – “Lasi sta già impegnando per contrastare il fenomeno della chiusura degli, per cui suggeriremmo al consigliere Casucci di rivolgere le proprie istante aldel quale il partito a cui appartiene è componente, chiedendogli di ottenere almeno il risultato di salvaguardare iquello di, visto che ilha totalmente disatteso la promessa fatta di tassare gli extra-profitti delle b”. Con queste parole i consiglieri regionali del Pd, Vincenzoe Lucia De, commentano la nota diffusa dal Consigliere regionale della Lega. “Il Consiglio Regionale – ribadisconoe De- con la risoluzione n.244 del 21 febbraio 2023 ha già sottolineato la necessità di interventi per mitigare gli effetti negativi della riduzione degli, impegnando il Presidente e la Giunta regionale a promuovere azioni a livello nazionale e locale per garantire la permanenza dei servizinelle aree più svantaggiate.