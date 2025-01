Quotidiano.net - Borse europee contrastate: Wall Street e dati USA influenzano i mercati

Lesi muovono in ordine sparso dopo l'avvio di. Isul mercato del lavoro negli Stati Uniti hanno attenuato le scommesse degli investitori circa un prossimo taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed. Un elemento che spinge a rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Sotto i riflettori la situazione del debito pubblico nel Regno Unito. Il dollaro si rafforza sull'euro e sulla sterlina. L'indice stoxx 600 scende dello 0,2%. In rialzo Milano e Parigi (+0,1%) e Francoforte (+0,2%). In flessione Londra (-0,3%) e Madrid (-1%). I principali listini sono appesantiti dalle utility (-2%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,3% a 44,87 euro al megawattora. Vendite sulle assicurazioni (-0,9%) mentre le banche guadagnano lo 0,1%.