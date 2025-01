Tvplay.it - Boom Milan, l’annuncio ufficiale non lascia dubbi: gioia Conceicao

Ilvuole continuare a vincere dopo la conquista della Supercoppa.manda in estasi il tecnicoe i tifosi.L’obiettivo, ora, è alimentare l’euforia nata grazie alla conquista della Supercoppa Italiana e al fatto di aver aggiunto in bacheca il cinquantesimo trofeo della propria storia. Ilconta di riuscirci in due modi: vincendo la prossima gara di campionato contro il Cagliari (in programma domani sera a “San Siro” alle ore 20.45) e rinforzando la rosa attraverso l’acquisto di elementi di comprovata qualità. Per quanto riguarda il mercato, il profilo preferito dal club è quello di Marcus Rashford, ormai in procinto dire il Manchester United.non– TvPlay.it (LaPresse)Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic ed il fratello-agente del 27enne inglese di recente hanno avuto modo di confrontarsi, al fine di delineare i contorni economici dell’operazione e valutarne la fattibilità.