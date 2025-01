.com - André Abreu in Queen Celebration in Concert, le date e i biglietti

inin, lo spettacolo dei record in Sud America, torna in Italia per un tour che omaggia la band di Freddie Mercuryinin, lo spettacolo dei record in Sud America, torna in Italia per un tour che, dopo i sold out delledi Roma, Napoli e Palermo dello scorso anno, si preannuncia come un nuovo grande successo.innon è un sempliceo, non è un tributo, ma è un’immersione musicale nel lavoro della band britannica che combina i più grandi successi con uno spettacolo di luci e contenuti audiovisivi per far rivivere al pubblico la storia deie di Freddie Mercury, presentando momenti di tour e di spettacoli memorabili, comeLive allo stadio di Wembley.Uno spettacolo degno dei grandi musical mondiali, capace di risvegliare le emozioni e i sentimenti più forti attraverso una musicalità unica.