Zelensky | Solo la presenza di soldati stranieri costringerà Putin alla pace

Il presidente ucraino Volodymyrha lanciato un appellocomunità internazionale durante la Riunione del Gruppo di contatto a Ramstein, in Germania. Secondo il leader di Kiev, il dispiegamento di contingenti militari dei Paesi occidentali in Ucraina rappresenterebbe “uno dei migliori strumenti” per forzare la Russia a negoziare la.Mentre la guerra con Mosca si avvicina al terzo anno,ha sottolineato come la collaborazione tra le nazioni alleate sia fondamentale per affrontare le nuove sfide che attendono l’Europa e il mondo, con l’arrivo di Donald TrumpCasa Bianca il prossimo 20 gennaio. “È chiaro che si apre un nuovo capitolo per l’Europa e il mondo intero”, ha dichiarato il presidente ucraino, evidenziando che questo momento rappresenta “un’opportunità” per rafforzare la cooperazione tra i Paesi occidentali.