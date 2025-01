Zonawrestling.net - WWE: Effetto Final Boss, NXT registra gli ascolti più alti da oltre 5 anni

Il 6 gennaio è stata una data storica per la WWE dato il passaggio di Raw su Netflix, per l’occasione vi è stato un raduno di leggende e celebrità per rendere la puntata ancora più imperdibile, ciò ha ricompensato piazzando Raw tra le serie tv più viste sulla piattaforma sopra pure alla seconda stagione di Squid Game. Il giorno successivo invece è toccato a NXT che per la puntata speciale: New Year’s Evil è uscito dallo stato della Florida per esibirsi allo Shrine Auditorium di Los Angeles. L’episodio ha totalizzato 957.000 spettatori rispetto ai 626.000 dell’episodio di capodanno. La Key Demo 18-49 è passata da 0.15 a 0.25“Raw era lo show dove avreste dovuto essere, NXT è lo show dove volevate essere”Queste le parole pronunciate dal guest della puntata The Rock nel Main Event dello show.