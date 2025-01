Pronosticipremium.com - Via al post Le Fée, è casting Roma: dai pupilli di Ranieri al “Barella di Germania”

Non è un caso che gennaio sia uno dei mesi che preoccupa maggiormente gli allenatori. Il calciomercato è una distrazione facile da gestire, e dovrà essere bravo in questo, focalizzato sul match di domenica contro il Bologna. A Ghisolfi il compito di regalargli le nuove reclute che si aspetta nelle prossime settimane, tanto su una fascia che vede Mingueza e non solo osservati speciali quanto in un centrocampo da puntellare. Sì perché da oggi può partire la ricerca delLe Fée, volato al Sunderland per trovare la fortuna che certamente non ha avuto nella sua esperienza nella capitale.Con l’addio del francese ed un Cristante opaco e ai box ancora non si sa per quanto,vede i soli Paredes, Koné e Pisilli come pedine per la mediana, troppo poche per una squadra impegnata attualmente su tre fronti.