Start up e finanza istruzioni per l’uso | martedì 11 l’evento promosso da Sole 24 Ore e Unioncamere

Quali sono gli strumenti di finanziamento pensati per leup innovative durante il loro intero ciclo di vita e come queste ultime possono accedervi? Se ne parlerà21 gennaio 2025 a “up eper”,digitaledal24 Ore edurante il quale gli esperti delle Camere di Commercio, di Cdp Venture Capital, di Invitalia e delle finanziarie regionali illustreranno le agevolazioni previste per le imprese di nuova costituzione che svolgono attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. “L’appuntamento – si legge in una nota – è rivolto alle quasi 14milaup innovative esistenti e a tutti gli imprenditori che stanno pensando di crearne una per spiegare loro quali sono gli strumenti finanziari di cui possono beneficiare messi a disposizione dalle Camere di Commercio, da CDP Venture Capital, il più grande gestore di Venture Capital in Italia e tra i maggiori in Europa, e Invitalia”.