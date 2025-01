Superguidatv.it - Splendida Cornice con Geppi Cucciari, ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 9 gennaio 2025

Leggi su Superguidatv.it

Tutto pronto per la primadeldi ““, il people show condotto dache torna in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte lee gliprotagonistidi stasera,di staseradalle ore 21.20 appuntamento con la primanuova stagione di ““, il programma di Rai Cultura che unisce satira, cultura e intrattenimento condotto dasu Rai3. La primadel nuovo anno si preannuncia come sempre imperdibile con la partecipazione di tantissimipronti a raccontarsi e a mettersi in gioco con la padrona di casa. Tra glidi stasera: il musicista e compositore Dardust che ha da poco pubblicato il nuovo disco dal titolo “Urban Impressionism”.