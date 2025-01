Lanazione.it - Scuderie sold out con Mariangela Sicilia e Alessandro Luongo

Teatro esaurito e pubblico in visibilio per il concerto organizzato alledal neonato Circolo Versiliese amici della lirica Giacomo Puccini. Attesissima infatti la performance di, una vera e propria diva della lirica reduce dal concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia al quale hanno assistito in mondovisione più di 3 milioni di spettatori: incredibilmente dopo tre giorni ha cantato a Seravezza. Assieme a lei si è esibito il baritono, presidente onorario del Circolo perchè da tempo ha scelto di abitare a Pozzi ed ha avuto l’onore di lavorare col maestro Riccardo Muti. "Entrambi – commenta Anna Barsi del circolo – hanno dato prova di tutta la loro bravura e ne é uscita una serata di altissimo livello. Il pubblico ha apprezzato anche la loro spontaneità e semplicità ed è stato un vero motivo di vanto per la nostra realtà aver portato con successo la lirica a Seravezza grazie a nomi di spicco a livello internazionale".