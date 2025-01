Laspunta.it - Scomparsa Emilio D’Adamo. Trovata la macchina carbonizzata all’interno il corpo dell’uomo.

Leggi su Laspunta.it

Poco dopo l’ora di pranzo è arrivata la terribile notizia che nessuno voleva mai attendere. A colle San Magno i Carabinieri hanno rivenuto ladi, completamente brucita e al suo interno un, probabilmente di. Finisce nel peggiore dei modi la ricerca del 59enne di Roccasecca, e tutta la città si è stretta intorno alla famiglia, alla moglie ancora in ospedale, al figlio Gianluca che ha affidato ad un post social uno struggente messaggio di addio al papà.Sule sullaeseguiti i rilievi da parte della scientifica. L’area intorno al luogo del ritrovamento è stata circoscritta. La dinamica è ancora tutta da chiarire così come le motivazioni che hanno spinto l’uomo a questo gesto estremo.I carabinieri e il medico legale dovranno poi stabilire se ilinterno all’auto sia quello di, come sembra con molta probabilità.