Oasport.it - Sara Errani, la nuova avventura nel padel: giocherà in coppia con Tathiana Garbin

si renderà protagonista di un temporaneo cambio di sport: per qualche giorno l’azzurra lascerà il tennis e si cimenterà nel, visto che figura nella entry list Fip Silver Melbourne Game4Open, secondo appuntamento in terra australiana del Cupra Fip tour. La Campionessa Olimpica in doppio di Parigi 2024, che è stata sconfitta nelle qualificazioni degli Australian Open e dunque non potrà essere protagonista nel tabellone principale del primo Slam della stagione, faràcon.La capitana della Nazionale Italiana, capace di alzare al cielo la Billie Jean King Cup a fine novembre (conin campo, a giocare il doppio insieme a Jasmine Paolini), ha deciso di vivere questaesperienza a Melbourne durante il prossimo fine settimana. La numero 9 del ranking WTA di doppio, che nel 2024 si è imposto nel doppio misto degli US Open, sarà così affiancata dalla ex tennista, in carriera capace di raggiungere i quarti di finale a Wimbledon.