Metropolitanmagazine.it - Robbie Williams annuncia: “Vorrei fare un nuovo album sullo stile dei Rat Pack”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

hato che vorrebbe realizzare unispirato dei Rat, nome con il quale venivano raggruppati celebri crooner degli Anni Cinquanta e Sessanta come Frank Sinatra, Dean Martin, Joey Bishop e Sammy Davis Junior.le parole suled i RatGià nel 2001 l‘artista britannico insieme alla sua band aveva realizzato un lavoro in studio contenente una serie di cover a tema swing, Swing When You’re Winning, seguito da Swing Both Ways pubblicato dodici anni dopo: entrambi glihanno raggiungo la vetta della classifica UK. Intervistato da The Hollywood Reporter,aveva rivelato di essere entusiasta di rivisitare questonel prossimo: “Mi piacerebbe scrivere unalla maniera dei Ray.Penso di poterlo