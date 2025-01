Rivoluzione Oaktree | oltre ad Antonello via anche questi tre nomi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo il passaggio di proprietà avvenuto il 22 maggio 2024, conche ha preso il posto della famiglia Zhang, il fondo americano ha dato vita a una piccoladal punto di vista societario. Mentre la rosa non è stata toccata, sebbene sembra essere cambiata la politica sui giocatori di esperienza, a favore di profili più giovani, più di qualcosa è cambiato invece nei piani alti della squadra. Ecco tutti i dirigenti che hanno salutato l’Inter in queste ultime settimane, e chi è arrivato al loro posto.Viae non solo: cambia l’Inter diCome scrive Tuttosport, tanti cambiamenti sono avvenuti negli ultimi mesi nell’assetto societario del club nerazzurro. Dal punto di vista dell’area sportiva, sono arrivate solo conferme, con Giuseppe Marotta promosso a presidente dell’Inter, mantenendo un’importantissima continuità.