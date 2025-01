Spettacolo.periodicodaily.com - Riparte lo Statuto Football Tour: Ska e Calcio in Concerto

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Il leggendariodeglista per ripartire! Da marzo 2025, la storica band mod torinese torna nei club italiani con il, portando in scena la sua ultima creazione, l’album “Club”. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ska,e musica dal vivo.Un Album a Tema Calcistico: “Club”“Club” è un album che celebra la passione per ile la musica, unendo otto brani leggendari del mondo calcistico riarrangiati con il tipico stile ska-soul-pop che ha reso unica la band. Le canzoni ripercorrono la storia delitaliano, ma non solo, grazie a sigle storiche come “Tutto ilminuto per minuto” e “Novantesimo Minuto”. Non mancano pezzi iconici come “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori e “Una vita da mediano” di Ligabue, oltre alla storica “Un’estate italiana” di Nannini-Bennato.