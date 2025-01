Ilrestodelcarlino.it - Revenge porn, scopre il marito a letto con l’amante e diffonde il video a luci rosse

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 9 gennaio 2024 – Insospettita da alcuni comportamenti equivoci del compagno, si è impossessata del suo telefonino e ha scoperto unhard in cui si cimentava in prestazioni sessuali con. A quel punto, accecata dalla gelosia e dalla voglia di vendicarsi, insieme a due parenti, ha pensato bene dire il filmato sui social e di inviarlo attraverso whatsapp a tutti i conoscenti della vittima, una ragazza di Montegranaro. E come se non bastasse, quando l’hanno incontrata casualmente per strada, una delle tre donne, coltello alla mano, l’ha rincorsa, costringendola a rifugiarsi in casa per evitare il peggio. Quest’ultimo episodio è stato notato da un residente che ha allertato i carabinieri i quali, intervenuti sul posto, hanno ricostruito l’incredibile storia fin dall’inizio.