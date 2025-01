Ilfattoquotidiano.it - Produttività italiana in forte calo in tutti i settori nel 2023. Pesano i pochi investimenti per migliorare l’efficienza

Sono pessimi i dati sulladiffusi oggi dall’Istat. Nelgli indicatori sono risultati in. In particolare, ladel lavoro ha segnato una flessione del 2,5%: le ore lavorate (e l’occupazione) sono cresciute molto di più (+ 2,7%) del valore aggiunto dei beni e servizi realizzati (+ 0,2%). La discesa dellariguardai macro, inclusa l’industria.Gli unici comparti con un dato positivo sono le costruzioni (+ 4,3%) , spinte dalle agevolazioni per il settore edilizio come il superbonus e le attività artistiche e di intrattenimento (+ 3,4%) Il dato peggiore è invece quello dei servizi finanziari ed assicurativi (- 8,1%), seguito dal settore pubblico (- 3,9%), da attività professionali, scientifiche e tecniche (- 3,3%). La manifattura scende del 3,1%, il commercio del 2,8%, l’agricoltura dello 0,7%.