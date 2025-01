Metropolitanmagazine.it - Prada Re-Nylon 2025: Benedict Cumberbatch e Sadie Sink protagonisti di una campagna che unisce moda e sostenibilità

Leggi su Metropolitanmagazine.it

torna a puntare sul futuro con la collezione Re-, un progetto che combina stile, innovazione e attenzione all’ambiente. In questa nuova, il marchio di lusso rinnova la collaborazione con National Geographic CreativeWorks e coinvolge due volti celebri:di una serie di documentari che esplorano i temi dellae della salvaguardia degli oceani.Re-scegliedella nuovacon National Geographic I quattro episodi dellaportano gli spettatori in luoghi straordinari come la Norvegia e il Messico, esplorando le sfide ambientali attraverso la prospettiva di esperti locali e degli ambasciatori del progetto Sea Beyond, Valentina Gottlieb e Giovanni Chimienti.