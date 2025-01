Amica.it - Perché Y/Project chiude dopo 14 anni

La crisi era nota da mesi, ma ora arriva l’ufficialità. Non avendo trovato un acquirente, il marchio Y/cessa definitivamente l’attività14Y/14fruttuosi, Y/ha preso la difficile decisione di interrompere le operazioni”, ha dichiarato la società in una nota condivisa in esclusiva con WWD. La vicenda era iniziata lo scorso settembre, con l’uscita del direttore creativo Glenn Martens, che aveva guidato il brand dal 2013.Il 26 settembre, poi, Y/era stata posta in amministrazione controllata dal tribunale commerciale di Parigi in seguito alla morte di Gilles Elalouf, co-fondatore del marchio con Yohan Serfaty. Il brand è stato messo in vendita lo scorso anno, ma nessun acquirente è stato trovato in questo lasso di tempo.