Per rilanciare l' Italia serve un progetto di politica industriale

Il sistema Confche rappresenta oltre 150mila imprese che danno occupazione a 5,4 milioni di occupati, pari a 1/4 del totale dei lavoratori delle aziende private, deve riuscire a proporre al governo Meloni unche posizioni al centro l'industrializzazione e freni sia le delocalizzazioni da parte di imprese a capitale estero, sia le cessioni della maggioranza di capitale di medie-grandi impresene. Da inizio millennio alla guida del nostro Paese si sono susseguite maggioranze variegate, solo il primo governo Berlusconi 2001-2006 aveva abbozzato undi, in cui il capitaleno doveva primeggiare pure nei grandi gruppi. Il tentativo dei capitani coraggiosi per salvare Alandava in quella direzione, purtroppo evaporò anche a causa delle crisi sistemica proveniente dagli Usa che, tra l'altro, mandò a gambe all'aria, per diversi anni, l'intero sistema economico, determinando le condizioni per la nascita di un Governo tecnico che, nonostante la sua matrice e l'autorevolezza di molti suoi componenti, non riuscì a far partire unadegna di quel nome.