Lanazione.it - Peirano confermato presidente di Lilt Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 9 gennaio 2025 - Alexanderè statodi, coadiuvato dalla viceSusanna Bausi. Lo ha deciso il consiglio direttivo dell'associazione che si è riunito ieri nella sede di viale Giannotti. “Sono onorato di questa fiducia - ha detto- e garantisco il mio impegno nella sfida che abbiamo davanti: dare supporto a una sanità pubblica che ha sempre più bisogno del mondo del volontariato. Dobbiamo affiancare i professionisti della salute, sia in termini di supporto sanitario sia in termini di umanizzazione delle cure, dando quel valore aggiunto ai servizi essenziali che permette di avere una sanità pubblica inclusiva, efficiente e solidale. I nostri sforzi dovranno concentrarsi, sempre di più e ancora più di quello che abbiamo fatto finora, sulla prevenzione, il miglior strumento che abbiamo per garantire il benessere dei cittadini”.