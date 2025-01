Universalmovies.it - Oscar 2025 | L’Academy sposta la data delle nomination

Leggi su Universalmovies.it

of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso dire ladell’annuncioa causa degli incendi che stanno devastando Los Angeles.La crisi nello stato di Los Angeles dovuta ai disastrosi incendi che stanno mettendo in ginocchio la popolazione sta iniziando ad avere conseguenze anche sull’industria cinematografica. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni eventi mondani in presenza sono stati annullati, così come alcune cerimonie di premiazione. Ora, con l’aggravarsi della situazione, ancheha scelto dire di qualche giorno larelativo all’annuncio.Attraverso un lungo comunicato (via Deadline) si evince che laè statata da venerdì 17 gennaio a domenica 19 gennaio, di conseguenza anche il periodo di votazione è stato allungato di due giorni, la nuovaè pertanto il 14 gennaio.