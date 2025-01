Iodonna.it - Nel giorno del suo 43esimo compleanno, omaggiamo la principessa di Galles con un'ode al suo taglio lungo di capelli, corposo e regale. Tutto da copiare

Regina, almeno in fatto di, lo è già: Kate Middleton, la donna più ammirata della monarchia, è un’icona di bellezza e ispirazione per i tagli dilunghi. Oggi, 9 gennaio, ildel suoladicon un’ode al suodida. Il suo cult? Il “butterfly cut” dalle lunghezze importanti, ma dai perimetri dinamici e scalati. Valorizzati dalla piega cosiddetta “Chelsea Blow Dry”, mossa e morbida, la più richiesta in tutta la Gran Bretagna. Una bella ispirazione per dare nuova vita ailunghi, senza doverli affatto accorciare., i tagli di tendenza del 2024.