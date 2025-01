Mistermovie.it - Mister Movie | Donatella Rettore: «Nessuna meritocrazia, in Italia Premiano gli Incompetenti»

Leggi su Mistermovie.it

, presentando il suo nuovo lavoro, critica aspramente il sistema musicaleno, denunciando la mancanza die l’eccessiva importanza data ai numeri rispetto al talento. Nel mirino anche l’influenza dei social media.Controcorrente: “Inlanon esiste”, icona della musicana, non le manda a dire. In occasione della presentazione del suo nuovo disco, l’artista ha espresso forti critiche nei confronti dell’attuale sistema musicale, mettendo in discussione il concetto stesso dinel panoramano. Secondo, il sistema odierno privilegia i numeri e le logiche di mercato, spesso a discapito del vero talento e delle competenze artistiche.Il Caso Tancredi e la Denuncia di un Sistema Iniquoha portato ad esempio il caso di Tancredi, escluso dalle selezioni per Sanremo.