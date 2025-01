Sport.quotidiano.net - L’Atalanta non avrà Retegui contro l’Udinese: il bomber rischia di saltare anche la sfida con la Juventus

Bergamo, 9 gennaio 2025 –domani, sabato 11 gennaio, a Udine non potrà contare sul suo cannoniere Mateo. Il 25enneargentino, naturalizzato azzurro dal 2021 - che sta proseguendo nel suo percorso di recupero dopo la lesione di primo grado del muscolo del retto femorale sinistro rimediata nel primo tempo dell’indel 22 dicembrel’Empoli -oggi ha svolto lavoro individuale e il suo ritorno in gruppo slitta alla prossima settimana. Ardian Ismajli of Empoli FC battle for the ball with Mateoof Atalanta BC during Atalanta BC vs Empoli FC, 17° Serie A Enilive 2024-25 game at Gewiss stadium in Bergamo (BG), Italy, on Dicember 22, 2024. (Photo by Davide Casentini)-AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Sosta forzatasalterà sicuramente la trasferta di sabato pomeriggio in Friuli, ma a questo puntodiil primo dei due big match casalinghi della prossima settimana, quello di martedì serala