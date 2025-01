Sport.periodicodaily.com - Kvaratskhelia può lasciare Napoli, il Psg piomba sul georgiano

Nonostante le voci di rinnovo la permanenza dialè tutt’altro che scontata. Sul giocatore, infatti, è ritornato nuovamente il Psg che, dopo averlo corteggiato invano la scorsa estate, vuole nuovamente riprovarci al punto da presentare una super offerta per strapparlo ai partenopei.AL PSG?: LA SITUAZIONE Il club francese hanno sempre apprezzato l’esterno offensivo dele sono pronti a rifarsi sotto visto che dovranno sostituire il probabile partente Kolo Muani, dato in direzione Juventus. I contatti sono costanti, ma l’affare potrà andare in porto soltanto alle condizioni dei partenopei che chiedono almeno 90 milioni e senza contropartite tecniche. Le sensazioni sono comunque positive anche perché gli azzurri non ritengono più ilintoccabile, vuoi per i troppi infortuni che ne hanno limitato il rendimento, e vuoi per i continui tentennamenti nel voler prolungare il contratto.