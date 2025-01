Ilgiorno.it - Intelligenza Artificiale. L’ultima frontiera per abbattere il traffico

Per correre ai ripari rispetto all’emergenza dell’inquinamento atmosferico, l’amministrazione monzese ha deciso di installare a giugno scorso cinque nuove centraline intelligenti per monitorare la qualità dell’aria e l’inquinamento (registrando i valori di Pm10 e Pm2.5), posizionate in punti della città particolarmente critici per i livello di smog. Si trovano in via Azzone Visconti (a pochi passi da largo Mazzini), in via Cavallotti (all’incrocio con via Pellettier), all’intersezione tra le vie Cantore, Lecco e Libertà, in via della Taccona all’altezza della rotonda di via Baradello e tra via Adda e via Mameli a Sant’Albino. Si aggiungono alle due già esistenti di Arpa al Parco e in via Machiavelli, e sono state installate nell’ottica di avere dati in tempo reale che si incrocino a quelli del flusso diveicolare, grazie al data center a cui sono collegate in Comune.