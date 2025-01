Lanazione.it - Indagine sulla Banca centrale di San Marino, sequestri in Toscana per 6 milioni di euro

Firenze, 9 gennaio 2025 - In corso di esecuzione in, da parte della Guardia di finanza, un provvedimento di sequestro conservativo di beni per un valore fino a 6dinell'ambito di un'inchiesta a Sanche ha coinvolto dirigenti e funzionari delladella Repubblica del Titano. Questi, spiega una nota diffusa dalla procura fiorentina, in concorso con un uomo d'affari risultano indagati a Sanper aver messo in essere “condotte finalizzate al depauperamento di un noto istituto di credito sammarinese” e per aver agito per “determinare la cessione 'forzosa’” dello stesso a un “primario istituto di credito operante nello stato del Titano”. In particolare, si spiega, l'Autorità giudiziaria sammarinese ha avanzato la richiesta di sequestro conservativo "al fine di evitare che, nelle more del giudizio d'appello, venissero disperse le garanzie patrimoniali a tutela delle ragioni creditorie”.