In manette per la spaccata notturna alla pizzeria a caccia di alcolici

PRATO – Spacca la vetrata di unae porta viama viene fermato dai carabinieri: attenderà il processo in carcere. Il Giudice per le indagini preliminari di Prato ha stabilito, su richiesta della procura, la custodia cautelare in carcere per un 46enne italiano, senza fissa dimora arrestato perché sorpreso ad asportare numerose bottiglie dida unadi via Montalese a Prato, dove si era introdotto dopo aver infranto una vetrata con un tombino in ghisa prelevato dsede stradale.L’arresto è stato convalidato e la misura è in atto. Le investigazioni si sono nutrite dell’apporto dei carabinieri del radiomobile della compagnia di Prato. Fondamentale è stata la segnalazione di un passante che, notato quanto stava accadendo, ha contattato immediatamente il 112, restando poi in collegamento costante con i carabinieri dell’equipaggio.