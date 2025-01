Metropolitanmagazine.it - Il regista di “Wicked” Jon M. Chu difende il titolo del sequel “For Good”

Ilufficiale di: parte due,: For, ha suscitato reazioni contrastanti online quando è stato rivelato per la prima volta a dicembre. IlJon M. Chu, tuttavia, ritiene che ildel secondo capitolo sia stato sicuramente cambiato in meglio. “Chi vuole un film intitolato ‘: parte due’?“, ha detto Chu a Variety ai National Board of Review Awards. “Nella sceneggiatura c’era sempre stato scritto ‘For’, e quindi la questione era solo ‘Vogliamo davvero chiamarlo ‘Parte seconda’?’ E nessuno lo voleva“. Chu ha ricevuto il premio per il miglioral gala dei National Board of Review Awards, dove lui, insieme alle star di “” Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh ed Ethan Slater, così come ai produttori Marc Platt e David Nicksay, ha ricevuto anche il premio per il miglior film.