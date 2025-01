Il corpo era nella sua auto La terribile notizia dopo la scomparsa di Emilio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sono finite nel modo più tragico le ricerche diD’Adamo, il 60enne scomparso il giorno dell’Epifania da Roccasecca, nel frusinate. Nel primo pomeriggio di oggi, 9 gennaio, ildell’uomo è stato trovato all’interno di un’carbonizzata a Colle San Magno. Sono stati questi giorni difficili.lale ricerche da parte dei carabinieri avevano accertato che il cellulare did’Adamo aveva agganciato una cella in provincia di Caserta,zona di Pietramelara.>> “Javier, non farlo più”. Grande Fratello, Helena lo prende in disparte e gli dice di Shaila. Ma lui non cede: osso duro l’argentino.Ed è in quei posti che si erano concentrate le ricerche anche da parte dei carabinieri di Pontecorvo. Ladellaaveva sconvolto la famiglia con la moglie che, in preda alla disperazione, aveva ingerito un mix di farmaci.