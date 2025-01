Harakiri Ue | 15 miliardi a Tesla e ai cinesi

Panorama.it - Harakiri Ue: 1,5 miliardi a Tesla e ai cinesi

Di una cosa si può essere ben sicuri: se c’è un modo per farsi male da soli, l’Europa difficilmente se lo lascerà scappare. E se si tratta del dossier automotive, la vocazione autolesionistica di Bruxelles raggiunge vette epiche. L’ulteriore conferma è arrivata dalla normativa che dal 2035 imporrà lo stop ai motori a combustione interna diesel e benzina. Mille volte si è parlato dei danni che un limite temporale stringente sta provocando al settore e al suo indotto in termini di compressione dei volumi e dei posti di lavoro, ma qui siamo oltre. Per settimane soprattutto La Verità ha spiegato che si è formato un asse di 15 Paesi Ue, capitanati dall’Italia, che chiedeva di rivedere i limiti sulle emissioni previsti dal regolamento CO2 delle nuove auto.Per il 2025, i paletti imposti dall’Europa prevedono un taglio del 15% delle emissioni rispetto al 2021.