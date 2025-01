Iodonna.it - «George, Charlotte, Louis ed io siamo così orgogliosi di te» ha scritto il futuro re, regalando un messaggio pieno di amore e ammirazione

Non è stato un semplice augurio di compleanno quello che il principe William ha dedicato a Kate Middleton per i suoi 43 anni. È stato uncolmo di gratitudine eper una donna che ha affrontato un anno durissimo con dignità e forza. La principessa ha deciso di festeggiare in maniera molto sobria, lontano dai riflettori. Solo lei e la famiglia nella loro casa a Windsor, una cinquantina di chilometri da Londra. Perché ora nulla è più importante di trascorrere momenti preziosi con le persone che ama. Kate Middleton: i royal look più belli guarda le foto Leggi anche › Buon compleanno Kate Middleton.