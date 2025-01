Anteprima24.it - Frontale tra due autovetture sulla SP81: i conducenti finiscono in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutotra due auto questa mattinanel territorio di Sant’Agata de’ Goti. Una Fiat Multipla ed una Lancia Ypsilon si sono scontrate mentre percorrevano l’arteria in senso opposto. Sul posto sono prontamente intervenuti la Polizia Locale di Sant’Agata dei Goti e i Carabinieri del distretto saticulano. Tre i feriti, di cui due donne. Una del ’98 refertata con una prognosi di trenta giorni, l’altra del ’91 ricoverata presso il PS in codice azzurro per ferite lievi. L'articolotra due: iinproviene da Anteprima24.it.