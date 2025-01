Lanazione.it - Esplosione a Calenzano: “Lavori non consentiti durante i rifornimenti”

Prato, 9 gennaio 2025 – Nuovo sopralluogo ieri mattina condotto dalla procura di Prato nel deposito Eni didove il 9 dicembre scorso un’ha causato la morte di cinque persone, tre autotrasportatori e due operai che stavano eseguendo alcunidi manutenzione per conto di una ditta esterna, la Sergen di Grumento Nova. Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha disposto nuove perquisizioni nell’ambito delle indagini per omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni o altri disastri e rimozione o omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. Oltre alle perquisizioni nelle sedi di Eni e Sergen, ieri sono stati perquisiti personalmente il responsabile del deposito die il project manager incaricato da Eni di eseguire il sopralluogo, insieme ai tecnici di Sergen, propedeutico aidi manutenzione che erano in corso quando ci fu l’