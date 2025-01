Oasport.it - Equitazione: Piergiorgio Bucci alla Jumping World Cup di Basilea. A caccia di punti per le Finals

Dopo aver salutato la fine del 2024 a Mechelen e l’inizio del 2025, la FEICup 2024-2025 è pronta a ripartire. Si va a– in Svizzera -, dove si terrà la 10a tappa (sulle 14 in calendario) della Western European League. L’Italia sarà rappresentata dache, avendo a disposizione cavalli come Hantano e Kiss Me Fabulesse, cercherà di ottenere il maggior numero possibile diper incrementare la propria classifica e portarsi in “zona qualificazione” in vista delledi chiusura dell’evento.L’esperto cavaliere azzurro ha già vinto quest’anno nel circuito, in quel di Madrid lo scorso 1° dicembre, e attualmente ha messo insieme 20nella classifica generale. Per rientrare fra i migliori 18 che si giocheranno il tutto per tutto nella kermesse conclusiva della stagione indoor deve recuperare almeno 5a un gruppo di tre cavalieri in questo momento in zona qualificazione; mentre lui è attualmente 25esimo.