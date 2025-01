Dilei.it - Donatella Rettore, nuovo album dopo 14 anni: “Tony Effe come Renato Zero”

torna con un14. La cantante di Lamette, che non sente il bisogno di sfornare pezzi e nuovi dischi con la volontà di seguire un mercato musicale in continua evoluzione e movimento, torna sulle scene con Antidiva putiferio, un progetto denso di tracce e collaborazioni con artisti e artiste giovani che, nell’ultimo periodo, stanno regalando soddisfazioni al mondo della musica italiana.Uno stimolo a conoscere nuove sfaccettature della musica, mantenendo un animo ribelle che l’ha sempre contraddistinta e che la porta a voler conoscere tutto e non giudicare dalle apparenze, anche se si parla di tematiche e artisti divisivi: il, Sanremo eNon vuole sentirsi costretta,. Caposaldo di una libertà ribelle che ha fatto scuola e che la rende un’icona anche per le nuove generazioni, la cantante non si piega davanti alle dinamiche di un mercato che impone quantità e velocità.