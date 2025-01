Quotidiano.net - ’Diamante’ di Zucchero. Un delicato e intimo viaggio nel tempo

Respirerò, l’odore dei granai e pace per chi ci sarò e per i fornai pioggia sarò e pioggia tu sarai, i miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai. Impareremo a camminare per mano insieme a camminare, domenica. Aspetterò che aprano i vinai, più grande ti sembrerò e tu più grande sarai, nuove distanze ci riavvicineranno dall’alto di un cielo, Diamante, i nostri occhi vedranno. Passare insieme soldati e spose, ballare piano in controluce, moltiplicare la nostra voce, per mano insieme soldati e spose. Domenica, Domenica. Fai piano i bimbi grandi non piangono . Passare insieme soldati e spose, ballare piano in controluce, moltiplicare la nostra voce passare in pace soldati e spose. È dedicata a Diamante Arduini Fornaciari, ovvero alla nonna di Adelmo Fornaciari, la canzone prodotta e arrangiata da Corrado Rustici e mixata da Gordon Lyon, pubblicata nel 1989 da Universal Music Italia.