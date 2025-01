Secoloditalia.it - Come pagare le cartelle esattoriali in 7 o 10 anni con una semplice richiesta online. Le nuove regole

Leggi su Secoloditalia.it

a rate fino a 7? Basta una. Con l’entrata in vigore dellein materia di rateizzazioni, previste dal decreto legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio ‘Rateizza adesso’ per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.Cosa prevede il decreto sulleIl decreto legislativo stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, sudel contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino un massimo di 84 rate mensili (in luogo delle precedenti 72).