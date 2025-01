Laprimapagina.it - Come controllare le gomme? Ecco un trucco semplice…

La salute delledell’auto è fondamentale. Infatti i pneumatici sono l’unico elemento di contatto dell’auto con la strada e da loro dipende la sicurezza alla guida. Tuttavia molti italiani non sanno riconoscere un treno diusurate, da cambiare.La legge afferma che lo spessore del battistrada dev’essere non inferiore a 1,6 mm, quanto l’altezza del bordo dorato della moneta da 1 euro. Basta pertanto infilare l’euro nelle scanalature per stabilire se quel limite è stato raggiunto e se allora gli pneumatici sono da sostituire.Lerecenti hanno dei tasselli speciali incastonati tra quelli principali che sono alti 1,6 mm. Quando il resto del battistrada arriva all’altezza del tassello di sicurezza, il limite stabilito dalla legge è stato raggiunto. I metodi più sicuri restano comunque il calibro di profondità, che misura precisamente lo spessore tra i solchi.