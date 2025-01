Lanotiziagiornale.it - Cecilia Sala libera e già in Italia. Ma è giallo sulla partita di giro tra Usa e Iran per il suo rilascio

è statata ed è arrivata ieri sera a Ciampino. Bene. Ad accoglierla (ma è inutile dirlo) una raggiante Giorgia Meloni. “Ora devi stare serena, sei stata forte”, ha detto la presidente del Consiglio alla giornalista. Nel frattempo le agenzie scoppiavano per le dichiarazioni dei politici di centrodestra che incensavano il “capolavoro diplomatico di Meloni” e il “peso internazionale della nostra premier” ecc.Un indubbio successo politico di MeloniChe lazione disia un successo politico per Meloni è fuori dubbio. Ma a quale prezzo? Cosa c’era sul tavolo della intricata trattativa tra l’, l’e, soprattutto gli Usa per arrivare allazione di? Questo è tutto un altro discorso. Ancora apertissimo. Anche perché Meloni ha gestito lain prima persona, assumendosi il rischio dell’irrituale visita a sorpresa a Donald Trump a Mar-a-Lago e accettando l’addio traumatico di Elisabetta Belloni dalla guida del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.