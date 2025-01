Inter-news.it - Calhanoglu, cresce un’ipotesi! Per l’Inter in 3 giorni due rientri – CdS

Leggi su Inter-news.it

Nella giornata di ieri Hakansi è sottoposto a degli esami strumentali per conoscere meglio l’entità del suo infortunio. Intanto,tra Venezia e Bologna riabbraccerà due giocatori.IPOTESI – A duedalla sconfitta amara in Supercoppa italiana contro il Milan,ha sottoposto ad esami strumentali siache Joaquin Correa. Per entrambi doppia elongazione, ma leggermente più grave quella dell’attaccante argentino. Quanto al regista turco, già contro il Venezia potrebbe accomodarsi in panchina, proprio come fatto da Marcus Thuram nella finale di Riad. La decisione definitiva di Simone Inzaghi e del suo staff arriverà solamente nella giornata di sabato, scrive il Corriere dello Sport, alla vigilia della partita di Venezia. A Venezia, potrebbe rivedersi dopo due mesi Benjamin Pavard.