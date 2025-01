Anteprima24.it - Benevento, mister Mandorlini esalta i giallorossi: “La squadra di Auteri è la favorita per la B”

Tempo di lettura: < 1 minutoIntervistato da News.Superscommesse.it, Andrea, ex calciatore e allenatore ha espresso il suo parere sullaper l’accesso diretto in Serie B nel girone meridionale della terza serie. “Nel Girone C – ha detto – ilha un allenatore che ha vinto tanto, oltre a essere una piazza con un’esperienza ad alti livelli negli ultimi anni. Credo che sarà lei la, come testimonia anche il primo posto in classifica, pur sapendo che sarà ancora tantissimo da combattere. Sia Monopoli e che Audace Cerignola stanno disputando un campionato ad alti livelli, anche se non bisogna dimenticarsi dell’Avellino che continuerà a crederci fino in fondo, sapendo che il distacco si sta facendo importante. Quindi, sì, credo che ilresti laper la vittoria finale”.