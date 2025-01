Dilei.it - Anemia da carenza di ferro, perché è difficile identificarla e che esami fare

Provateci, aa meno del. Vi accorgereste che la vita di ogni giorno diventa un’impresa. Prima di tuttonon si formano correttamente i globuli rossi e quindi l’organismo non viene nutrito dall’ossigeno trasportato proprio da queste cellule del sangue. Poi se non c’èa sufficienza diventacontrastare le infezioni, ma soprattutto la produzione di energia può rappresentare un problema. Ed anche il benessere del sistema nervoso può non essere ottimale.Per questo occorre sempre guardare con attenzione il ciclo del metabolismo del. In primo luogo per contrastare l’, ma non solo. Ricordando che a rischiare di più possibili deficit sono alcune categorie di persone, ad esempio i pazienti con scompenso cardiaco o insufficienza renale cronica, e le donne in gravidanza.