Ilfattoquotidiano.it - Ancora riscaldamento rotto nelle scuole da Nord a Sud. E c’è chi è costretto a fermare le lezioni: i casi

Da Palermo a Casaletto Vaprio (meno di due mila abitanti in Pianura Padana) moltealla ripresa delledopo la pausa natalizia si sono trovate con ilin panne. Dopo iraccontati da ilfattoquotidiano.itscorse settimane (segnala i disagi a [email protected] ) la situazione non è migliorata.più grandi città così come nei più piccoli paesi, le basse temperature invernali hanno messo in ginocchio gli enti locali costretti spesso a emanare ordinanze per sospendere le.È successo nel capoluogo siciliano dove a denunciare i problemi è la Flc Cgil. Al comprensivo “De Amicis – da Vinci” nel plesso “Nazaro Sauro”, si attendono i lavori di manutenzione straordinaria alle pompe di calore da giorni mentre al plesso di Rosso di San Secondo, dove sono state sostituite le piastre, l’impianto dicomunque non funziona.