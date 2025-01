Quotidiano.net - Amplifon acquisisce MagicSon e Sonar, espansione in Piemonte e Valle d'Aosta

, gruppo che nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, ha completato l'acquisizione dell'intero capitale di, aziende torinesi proprietarie complessivamente di 27 centri acustici trad'. Con questa operazione,ha colto l'opportunità di acquisire due storiche aziende del territorio, che condividono la "focalizzazione sulla qualità del servizio e i cui negozi hanno una presenza complementare alla propria rete nelle due regioni", spiega una nota. Fondata a Milano nel 1950,è presente in Italia con oltre 800 negozi, fornendo servizi per la cura dell'udito a circa 100mila persone l'anno. A livello internazionaleopera in 26 paesi di cinque continenti con oltre 10.000 negozi.