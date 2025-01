Ilrestodelcarlino.it - Alta tensione al pronto soccorso: “Spinte e insulti da una infermiera”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 9 gennaio 2024 - Insultato e spintonato. Un quarantenne che accompagnava alla madre “disabile in condizione di gravità” per un’ennesima emergenza ha denunciato al Commissariato e alla Procura di Forlì due infermiere del Ps. Non ne segnala i nomi ma èa riconoscerle in un confronto de visu. I fatti, elencati in una circostanziata denuncia-querela, si riferiscono al 12 novembre scorso. L’uomo racconta nell’esposto di avere portato la madre al Bufalini nonostante sia residente a Forlimpopoli poiché è proprio qui che la donna viene assistita da tempo ed è paziente ben nota agli urologi del nostro ospedale per una patologia complessa. Ma l’che accoglie al triage madre e figlio contesta la mancanza di una cartella clinica che attesti sia l’identità della donna che la sua patologia.