Lanazione.it - 9 gennaio, quando Neruda visitò Firenze e scrisse due poesie a lungo dimenticate

, 92025 – Oggi, di 73 anni fa,ricevette una visita speciale da parte di colui che Gabriel García Márquez definì "il più grande poeta del XX secolo, in qualsiasi lingua”. Negli anni dell’esilio politico infatti, Pablofu ospite del sindaco Mario Fabiani in Palazzo Vecchio, e rimase estasiato dalla bellezza della città. Era il 9del 1951. Quella visita gli ispirò alcuni versi.due, che rischiarono di andare perdute, ma che oggi riproponiamo. Una la dedicò ae l’altra all’Arno.morì il 1973, questevennero pubblicate per la prima volta nel 1988 e ripubblicate solo nel 2013. Eccole. Il fiume Io entrai a. Era di notte. Tremai sentendo quasi addormentato ciò che il dolce fiume mi raccontava. Io non so ciò che dicono i quadri e i libri (non tutti i quadri né tutti i libri, solo alcuni), ma so ciò che dicono tutti i fiumi.