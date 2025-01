Lapresse.it - 17enne ucciso a Firenze, gli indagati sono 6

Leggi su Lapresse.it

Nell’ambito dell’inchiesta sulla morte deldi Certaldo () Maati Moubakir,a coltellate in strada a Campi Bisenzio () intorno alle 5,30 di domenica 29 dicembre,https://www.lapresse.it/cronaca/2024/12/29/-lite-in-strada-accoltellato-a-morte-/ dopo una serata passata in discoteca, la procura di, che coordina le indagini dei carabinieri, ha fatto notificare un’informazione di garanzia ad altri quattro giovani, tutti residenti nel comune in cui è avvenuto il delitto, come i primi due che erano già stati iscritti nel registro degli.Ipotesi è omicidio volontario in concorsoPer tutti e sei l’ipotesi di reato è omicidio volontario in concorso, aggravato dai futili motivi. Domani all’istituto di Medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi sarà effettuato l’esame autoptico sul corpo deldi Certaldo.