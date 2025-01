Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-01-2025 ore 12:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è Decollato da Teheran aereo che li porta a casa la giornalista Cecilia sala lo annunciano nota di Palazzo Chigi Grazie un intenso lavoro sui canali diplomatici di intelligenti la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane Sta rientrando in Italia il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile ritorno di Cecilia permettendole di riabbracciare i suoi familiari i colleghi di presidenza informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta poco fa immagini e frasi shock nel video trasmesso ieri del Tg3 e torna a discutere l’incidente avvenuto il 24 novembre scorso al quartiere Corvetto di Milano costato la vita al 19 in egiziano rami e la mail tanto che regali dei familiari della vittima parlano ora di omicidio volontario è morto all’età di 90 anni Rino Tommasi maestro di giornalismo è uno dei maggiori esperti italiani di pugilato a tennis il mondo dello Sport specialmente del tennis piange la morte di una delle tre leggende Salvatore Tommasi detto Rino era andata a Verona è scomparso oggi 8 gennaio per anni ha fatto coppia in telecronaca un altro grandissimo del giornalismo Gianni Clerici negli anni 80 ideatore e conduttore di la grande rotocalco televisivo a cadenza settimanale di pugilato in onda sulle reti Fininvest con l’amico Clerici commentato i principali avvenimenti tennistici per le reti per le quali due hanno lavorato fino al 2010 telecronache sono diventati famosi per competenza e ironia dei due commentatori il presidente eletto americano Donald Trump ha pubblicato sul trullo una mappa in cui il Canada fa parte degli Stati li prendo Le Mire espansionistiche rilasciate più volte negli ultimi giorni nei confronti del vicino così come della Groenlandia del Canale di Panama la foto con i colori della bandiera a stelle e strisce che Ric i due paesi Uniti è accompagnata dalla didascalia o Canada andiamo a Los Angeles un terzo incendio scoppiato nell’aria intorno alle 23:30 ora locale di martedì nella mattinata italiana e rapidamente provocato l’evacuazione di stilmarket quartieri più a nord di Los Angeles stavano già bruciando un primo incendio che ha colpito il quartiere Pacific ed esco ieri intorno alle 10:30 locali poco dopo l’inizio della tempesta di vento 80 na è un secondo luogo che è divampato ad Alfedena poco prima delle 18:30 Luca di ieri nella notte italiana causa di incendi Sono in corso di accertamento ci fermiamo qui a voi tutti Ancora auguri di un buon proseguimento discorso In collaborazione con Agenzia Italia Stampa